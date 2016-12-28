Вероятнее всего, средняя цена Brent в 2017 году составит порядка 50-55 долларов - eToro

Нефть завершает год на "мажорной ноте", вдвое подорожав от минимумов января и стабилизировавшись в районе отметки 55 долларов за баррель Brent. И сейчас самое время подвести итоги уходящего года, а также обозначить ключевые факторы риска, которые способны развеять надежды "быков" на дальнейшее восхождение цен, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Безусловно, тот факт, что страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи впервые за 15 лет, позитивен для сырьевого сегмента. Однако здесь таится первый фактор риска для нефти: можно ли доверять участникам сделки, уже неоднократно зарекомендовавшим себя не с лучшей стороны? Велика вероятность того, что производители не будут соблюдать установленные квоты и лишь создадут видимость снижения объемов. К слову, в начале декабря сами саудиты посеяли зерно сомнения в умах инвесторов. Тогда бывший министр нефтяной отрасли Саудовской Аравии Али Аль-Наими намекнул, что экспортерам не привыкать нарушать соглашения.

Второй (не менее важный) момент заключается в ответной реакции сланцевых компаний США на повышение цен. За последние полгода сланцевики расконсервировали уже порядка 200 буровых. И это только на разговорах о возможном сокращении добычи ОПЕК. На волне недавнего удорожания "черного золота" индустрия еще активнее наращивает обороты. Причем здесь важно учитывать и "козырь в рукаве" американского нефтяного сектора – способность компаний весьма оперативно консервировать установки и так же быстро вводить их в эксплуатацию. Добавим сюда намерение Трампа отметить ограничения на производство углеводородов в стране, включая шельфовые месторождения, и угроза для ребалансировки мирового рынка нефти становится еще реальнее.

Отдельным пунктом, по мнению П, Саласа, стоит отметить Ливию и Нигерию, которые освобождены от сокращения добычи по причине конфликтов в этих государствах. Не исключено, что эти производители, которые были вынуждены снизить добычу, восстановят производство до такого уровня, что позитивный эффект от сокращения другими странами ОПЕК заметно поблекнет.

Также следует упомянуть о перспективах дальнейшего укрепления доллара на фоне более агрессивного ужесточения политики ФРС, что будет ограничивать потенциал удорожания номинированной в USD нефти. Все это вкупе с угрозой ослабления мирового спроса вряд ли позволит Brent закрепиться над уровнем 60 долларов/баррель, и, вероятнее всего, средняя цена в 2017 году составит порядка 50-55 долларов, предполагает специалист eToro.