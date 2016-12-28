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Главная / Аналитикам / Аналитика / Сильные движения рынка акций маловероятны - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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28 декабря 2016 года 09:01
Сильные движения рынка акций маловероятны - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ продемонстрировал рост на 0,53%. Основные события 2016 года рынком отыграны, поэтому сильные движения рынка маловероятны. Сейчас инвесторы пытаются предсказать, в какую сторону двинутся нефтяные котировки в 2017 году, и произойдет ли частичное снятие антироссийских санкций", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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28 декабря 2016 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне". Нефть перешла к слабому снижению в среду. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:08
Нефть завершает год на "мажорной ноте", вдвое подорожав от минимумов января и стабилизировавшись в районе отметки 55 долларов за баррель Brent. И сейчас самое время подвести итоги уходящего года, а также обозначить ключевые факторы риска, которые способны развеять надежды "быков" на дальнейшее... читать дальше
.27 декабря 2016 года 16:46
Основная валютная пара евро/доллар в последние дни, как и другие валюты, находится в естественной консолидации в исключительно узком диапазоне 1,0420-1,0470, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эйфоричные движения, связанные с победой Д.Трампа и повышением ставки ФРС, пока завершены.... читать дальше
.27 декабря 2016 года 15:32
"Цена на золото в ходе торгов во вторник растет на фоне затишья на рынках после празднований католического Рождества и в преддверии новогодних выходных. Сегодня активность инвесторов остается слабой. На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать... читать дальше
.27 декабря 2016 года 14:42
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в ходе неактивных праздничных торгов. Курс доллара США стабилен. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился. Цены на золото в Шанхае немного подросли, стоимость серебра и платины снижалась, объемы торгов в золоте выросли,... читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:43
У участников рынка нефти остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправлено. Нефть стабильна во вторник утром. читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:18
Единая валюта завершает год вблизи 14-летних минимумов против доллара США, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Во многом недавнее ослабление евро было связано с повсеместным ралли американской валюты после победы Трампа на президентских выборах. А контрольный... читать дальше
.26 декабря 2016 года 17:14
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на... читать дальше
.26 декабря 2016 года 11:21
Вероятно, доллар еще не показал своих пиковых значений к большинству основных мировых валют - ITinvest
"Далека от очевидности ситуация с долларом США. С одной стороны, ожидаю если не его ослабления к евро, то хотя бы остановки снижения пары евро/доллар. Но это ожидание в большей степени специфично для евро. С другой стороны, пока непохоже, что индекс доллара DXY готовится к развороту вниз.... читать дальше
.26 декабря 2016 года 09:45
Американские фондовые индексы сдержанно выросли в пятницу. Большинство открытых для торгов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона проводит сессию в понедельник в "красной зоне". читать дальше
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