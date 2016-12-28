Сильные движения рынка акций маловероятны - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ продемонстрировал рост на 0,53%. Основные события 2016 года рынком отыграны, поэтому сильные движения рынка маловероятны. Сейчас инвесторы пытаются предсказать, в какую сторону двинутся нефтяные котировки в 2017 году, и произойдет ли частичное снятие антироссийских санкций", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.