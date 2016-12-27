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27 декабря 2016 года 19:15
Нефть способствовала покупкам в российских активах - ИК "Финам"
Во второй половине торгов российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Этому способствовал дальнейший рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться над уровнем 55,5 доллара за баррель. Также «быков» поддержала ситуация на европейских и американских площадках. Так, в Европе к вечеру рост основных индексов составлял порядка 0,2%, а американские Dow Jones и S&P500 в ходе первого часа торгов прибавили 0,2% и 0,4% соответственно. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,5% до 2189 пунктов, индекс РТС поднялся на 1%, закончив день выше 1130 пунктов. С технической точки зрения, картина на графике индекса ММВБ продолжает оставаться «бычьей», несмотря на наметившуюся консолидацию. По мнению аналитика ИК, вполне возможно, что благодаря внешнему фону до конца года он сможет переписать свои исторические максимумы. Лидерами торгов выступили акции ФСК ЕЭС и РусГидро, прибавившие более 2,5%. Хуже рынка закрылись Мечел и Норильские никель, потерявшие 3,8% и 3% соответственно. На валютной секции Московской биржи российский рубль, на фоне роста цен на нефть, смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли порядка 0,5%, опустившись до 60,7 и 63,5 рубля. На международном валютном рынке пара евро/доллар смогла полностью отыграть потери первой половины дня и вплотную подошла к отметке 1,046. "На вечерней сессии мы не ожидаем существенных движений как на внешних, так и на российском рынке. Вполне возможно, что в преддверии публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США рынок энергоносителей продолжит восстановление, в результате чего нефть марки Brent попытается подняться над 56 долларами. Данный фактор должен способствовать покупкам в российских активах, а рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» в небольшом «плюсе»", - резюмирует эксперт ИК.
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