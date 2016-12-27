Во второй половине торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике из США - ИК "Финам"

Сегодня покупки на российском фондовом рынке преобладают, чему способствует позитивный внешний фон, комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Так, нефть марки Brent пытается оттолкнуться от отметки 55 долларов за баррель и возобновить подъём. Также покупкам в наших активах способствует умеренный рост европейских площадок, где основные индексы прибавляют порядка 0,2%. В результате, ко второй половине торгов индекс ММВБ вырос на 0,3%, до 2185 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,8%, до 1133 пунктов. Лидерами торгов выступают акции ФСК ЕЭС, Россетей и РусГидро, прибавляющие более 2%. Из ликвидных бумаг выделим бумаги ВТБ, которые сегодня растут на 1,8%. «Быки» предпринимают попытки вернуть себе инициативу и возобновить наступление. Пока бумага торгуется выше поддержки на уровне 0,07, сохраняется позитивный сценарий и возможность подъема в район сопротивления, расположенного на уровне 0,077. Хуже рынка торгуются Норильский никель и Мечел, теряющие 2,9% и 2,1% соответственно.

На валютной секции Московской биржи, на фоне роста цен на нефть, российский рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к середине дня доллар снижается на 0,4%, опустившись до 60,7 рубля, евро теряет 0,5%, отступая до 63,4 рубля. На международном рынке пара евро/доллар также несет потери в размере 0,1%, торгуясь чуть выше 1,044.

"Во второй половине торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике из США, где сегодня в 18:00 мск будут опубликованы данные по индексу потребительского доверия, которые могут оказать серьезное влияние на настроения инвесторов. Также важным для российских активов остается ситуация на рынке энергоносителей, где, в преддверии публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, возможен дальнейший подъем и попытки нефти марки Brent преодолеть отметку 56 долларов, что будет поддерживать российских «быков»", - прогнозирует эксперт ИК.