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27 декабря 2016 года 17:18
Золото завершает 2016 год в «плюсе» на 6% - eToro
После семи недель снижения цены на золото демонстрируют коррективную динамику, достигнув в ходе сегодняшних торгов максимума середины декабря в районе 1150,60, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала ноября металл подешевел почти на 15%. Впрочем, благодаря восхождению в начале года, обусловленному массовым бегством из рисковых активов, золото завершает 2016 в «плюсе» на 6%. В начале ноября желтый металл ощутил на себе мощное давление на фоне ралли фондовых рынков и доллара в ответ на итоги президентских выборов в США. А в этом месяце продажи продолжились после ужесточения риторики ФРС, оказавшей USD дополнительную поддержку. На этой неделе золото подает сигналы коррекции, оттолкнувшись от минимумов под 1123. Покупкам способствует прекращение роста доллара, который столкнулся с небольшой фиксацией прибыли. Также роль играет и технический фактор – игроки подбирают металл на привлекательных низких уровнях. Но можем ли мы говорить о достижении дна и, как следствие, о развороте нисходящего тренда? Рисковые активы уже не пользуются повышенным спросом, но и не сдают позиции. А доллар, который ждет перемен к лучшему после вступления Трампа в должность, притих на тонком предпраздничном рынке. У американской валюты есть фундаментальные факторы в пользу продолжения роста – ожидание эффективных мер от нового президента и более агрессивного повышения ставок ФРС. А значит, после текущей паузы USD вполне может возобновить восхождение в следующем году. Соответственно, говорить о том, что золото сформировало дно и будет развивать отскок, преждевременно. Скорее всего, мы увидим новые минимумы прежде, чем цены совершат разворот.
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