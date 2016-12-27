Пара евро/доллар подтвердила сильный нисходящий тренд - TeleTrade

Основная валютная пара евро/доллар в последние дни, как и другие валюты, находится в естественной консолидации в исключительно узком диапазоне 1,0420-1,0470, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эйфоричные движения, связанные с победой Д.Трампа и повышением ставки ФРС, пока завершены. Окончание года, закрытие позиций и фиксация прибыли – не лучшее время для обновления рекордов снижения.

Теперь важна практическая реализация идей Трампа, его реальная политика после инаугурации 20 января. Пока рынок не разочарован, не охладел, его ожидания горячи. Относительно и бюджетного стимулирования на триллион долларов, и снижения налогов с 35% до 15%, и продолжения редкой «ястребиности» ФРС в повышении ставок. Индекс доллара DX – на уровне 103 п., вблизи многолетних максимумов. Доходность американских облигаций крепко держится выше 2,5% и всё ещё растёт, в отличие от германских, дающих лишь 0,2%. Новый позитив дала последняя оценка роста ВВП США на двухлетних максимумах. Так что пока есть все основания предполагать продолжение роста доллара в следующем году.

С другой стороны, всё ещё проявляется слабость европейской экономики. Сами проблемы еврозоны продолжают давить на её валюту. Это и дезинтеграционные настроения во Франции, Испании, грядущий Брекзит, выборы в Германии, слабость итальянских банков, миграционный кризис и пр.

Кроме того, лишь недавно принято решение ЕЦБ о продлении программы выкупа активов после марта 2017 г. , пусть и более медленными темпами. В случае наиболее вероятного продолжения действия всех этих факторов, евро/доллар продолжит снижение.

С технических позиций основная валютная пара, уйдя ниже принципиального рубежа 1,0460-1,05, подтвердила в очередной раз сильный нисходящий тренд и стремление дальше вниз. В принципе, теперь новой технической зоной поддержки выступает достигнутый минимум 1,0350.

Если она будет пробита, то технических препятствий к падению до 1,00 нет. То есть паритет становится вполне реальным в среднесрочной перспективе. Лишь бы Трамп не разочаровал…

Однако после масштабного снижения с рубежей в районе 1,0870 значимой коррекции пока не было. И если уж инструмент определил указанный новый уровень поддержки, которого не было ещё пару недель назад, то вполне вероятна проторговка выше него и углубление коррекции. Поводом для неё может послужить любой негатив по доллару (а его стремительный рост – негатив для ведущих компаний США). Или, наоборот, обнадёживающие новости из Европы. Поэтому целесообразно занимать короткие позиции на продажу евро/доллара по основному тренду в случае возможной коррекции к уровням сопротивления 1,0520-1,0560. Или же, при пробитии 1,0350 и закреплении ниже, продавать пару с целью 1,00.