Рубль закончит год в районе 61-62 к доллару или даже выше - Локо-Банк

"Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что до конца года на валютном рынке стоит ожидать сильных движений. Небольшое ослабление рубля возможно из-за закрытия позиций в преддверии длительных праздников, а также из-за нежелания переносить позиции на следующий год, но влияние будет минимальным. Факторов давления на рубль также сейчас нет, поэтому он закончит год на очень хорошем и сильном уровне, в районе 61-62 к доллару или даже выше. В следующем году ситуация может измениться, хотя растущие цены на нефть на фоне сокращения добычи ОПЕК и возможное смягчение режима санкций дают надежду на крепкий рубль", - считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.