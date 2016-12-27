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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"
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27 декабря 2016 года 14:42

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"

"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в ходе неактивных праздничных торгов. Курс доллара США стабилен.

Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился. Цены на золото в Шанхае немного подросли, стоимость серебра и платины снижалась, объемы торгов в золоте выросли, курс юаня к доллару США немного слабел. Цены на золото вчера резко выросли до уровня 1151$ под влиянием повышенных объемов покупок, после чего откорректировались к уровню 1144,5$. Однако пока не стоит воспринимать данное движение как смену негативной ценовой динамики последних недель. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1140-1110$, уровни сопротивления – 1151-1162$. Цены на серебро в корреляции с рынком золота выросли до уровня 16,10$, после чего понизились к уровню 16,03$. Отношение золота к серебру составляет 72,04 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,642 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 15,73-15,67$, уровни сопротивления – 16,10-16,24$", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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