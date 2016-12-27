Доллар остается на коне в условиях тонкого рынка

Российские площадки продолжают консолидироваться с небольшим уклоном вверх, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. К 11:00 мск индекс ММВБ подошел на отметке 2185,47 пунктов, прибавив 0,35%, РТС вырос на 0,70% до 1132,57 пунктов. Спад торговой активности виден невооруженным глазом - многие участники рынка решили устроить себе длинные выходные уже сейчас, и к полноценным объемам мы теперь вернемся не ранее 9 января. Пока же эксперт по-прежнему не исключает резких колебаний тонкого рынка, если для этого возникнут катализаторы. Однако уже с четверга активность будет снижаться, и индексы неминуемо залягут в боковик. Это значит, что возврата российского рынка к 2200 пунктам по ММВБ ожидать не стоит.

Сегодня были возобновлены торги на рынке энергоносителей. Баррель Brent с начала дня прибавил номинальные 0,25% и держится чуть выше 55 долларов. В целом, перспективы "черного золота" выглядят противоречиво. С одной стороны, рынок крайне позитивно отреагировал на готовность мировых поставщиков скооперироваться и снизить объемы добычи. Это также позволило ОПЕК "сохранить лицо", поскольку кредит доверия к картелю был практически исчерпан после нескольких неудачных попыток переговоров в прошлом. Теперь же игроки осознают, что ОПЕК по-прежнему является мощной движущей силой, которая в случае необходимости сможет оказать воздействие на котировки углеводородов. С другой стороны, эксперт призывает не забывать и об основных конкурентах картеля - сланцевых поставщиках в США. Данные Baker Hughes регулярно показывают нам, что активность в данной отрасли продолжает расти уверенными темпами. В прошлую пятницу стало известно, что число активных буровых платформ в Штатах выросло на 13 и составило 523 единицы. Сейчас показатель лишь на 13 не дотягивает до "докризисного" максимума. Вероятнее всего, "гэп" будет закрыт уже в январе. Рост стоимости углеводородов на мировых рынках вернул рентабельность сланцевым проектам, и теперь объем добычи в США неминуемо будет расти. А если учесть, что избранный президент США Дональд Трамп в обозримом будущем планирует отменить ограничение на экспорт американской нефти, то получается, что те самые 1,78 млн баррелей в день, на которые сократили добычу страны ОПЕК+, будут восполнены без особого труда. Это значит, что в средне- и долгосрочной перспективе переизбыток углеводородов на рынке сохранится, и область 56-57 долларов за баррель Brent будет играть роль естественного потолка для котировок.

На форекс в условиях тонких торгах понедельника доллар слегка ослаб против основных конкурентов, но в целом пребывал в режиме консолидации. В отсутствие драйверов оставшиеся на площадках немногочисленные игроки продолжили фиксировать прибыль по USD, который вырос почти на 6% с начала ноября, когда на президентских выборах в США победу одержал Трамп. До конца недели активность на рынке будет оставаться низкой в преддверии новогодних праздников, полагает А. Диргин. Внимание игроков могут привлечь данные по обращениям за пособиями по безработице, потребительскому доверию и незавершенным продажам на рынке жилья. Впрочем, эти релизы вряд ли внесут существенные коррективы в текущую расстановку сил.

Евро слегка отошел от свежих 14-летних минимумов под 1.04, но все еще остается под давлением из-за дивергенции курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС, беспокойства по поводу состояния банковской системы Европы и политических рисков, сигнализирующих об угрозе распада ЕС. Поскольку все это происходит на фоне оптимистичных ожиданий от политики Трампа, USD остается «на коне» и, вероятно, продолжит довлеть над европейским соперником в наступающем году.