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27 декабря 2016 года 11:40

Закрытие года пройдет в районе $55 за баррель Brent - "Нордеа Банк"

"Нефть торгуется в районе прежних отметок на фоне скудного макроэкономического календаря и нейтрального новостного фона, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Канун Нового года и предшествующее празднование Рождества оставляют рынки в спокойном состоянии, обороты «околонулевые». Касательно динамики на этой неделе можно отметить, что картина сохранится практически без изменений. Финальной точкой года станет реакция рынка на данные по изменению запасов в США. Прочая статистика вторична для рынка, а новости связанные с выполнением соглашения ОПЕК+ останутся для Нового года. Подводя предварительные итоги года, можно отметить, что после достаточно драматического старта и теста отметок ниже $30, ситуация на рынке (в терминах цен) ощутимо выправилась, и закрытие года пройдет в районе $55 (>+20%). Чего, впрочем, пока нельзя сказать о фундаментальных факторах: 1) Запасы нефти остаются на ~20% выше средних значений за последние 5 лет, несколько лучше картина по нефтепродуктам – выше на ~10% в аналогичным параметрах сравнения. 2) Рост спроса на нефть за весь 2016г. замедлится до 1.2 мб/д в связи со снижением спроса в странах ОЭСР и Китае. Аналогичные темпы роста прогнозируются и для 2017 года. 3) Число активных буровых в США с начала года практически не изменилось. При том, что к середине года «потери» достигали 220 ед. Производительность все же пока отстает: 9.2 mn bbl/d (на начало), против 8.8. mn bbl/d (текущий уровень). 4) Производительность ключевых игроков ОПЕК и РФ также пока в районе исторических максимумов. И тем не менее, как уже было отмечено рынок сумел разглядеть оптимизм и закрывает год в плюсе. В этом ключе основными заголовками начала 2017 станут новости связанные с сокращением производства в рамках «плана», в противном случае в т.ч. на фоне ожиданий по доллару может наступить разочарование (коррекция)".


Опубликовано: /"Нордеа Банк"/
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