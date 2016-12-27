.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Закрытие года пройдет в районе $55 за баррель Brent - "Нордеа Банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 декабря 2016 года 11:40
Закрытие года пройдет в районе $55 за баррель Brent - "Нордеа Банк"
"Нефть торгуется в районе прежних отметок на фоне скудного макроэкономического календаря и нейтрального новостного фона, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Канун Нового года и предшествующее празднование Рождества оставляют рынки в спокойном состоянии, обороты «околонулевые». Касательно динамики на этой неделе можно отметить, что картина сохранится практически без изменений. Финальной точкой года станет реакция рынка на данные по изменению запасов в США. Прочая статистика вторична для рынка, а новости связанные с выполнением соглашения ОПЕК+ останутся для Нового года. Подводя предварительные итоги года, можно отметить, что после достаточно драматического старта и теста отметок ниже $30, ситуация на рынке (в терминах цен) ощутимо выправилась, и закрытие года пройдет в районе $55 (>+20%). Чего, впрочем, пока нельзя сказать о фундаментальных факторах: 1) Запасы нефти остаются на ~20% выше средних значений за последние 5 лет, несколько лучше картина по нефтепродуктам – выше на ~10% в аналогичным параметрах сравнения. 2) Рост спроса на нефть за весь 2016г. замедлится до 1.2 мб/д в связи со снижением спроса в странах ОЭСР и Китае. Аналогичные темпы роста прогнозируются и для 2017 года. 3) Число активных буровых в США с начала года практически не изменилось. При том, что к середине года «потери» достигали 220 ед. Производительность все же пока отстает: 9.2 mn bbl/d (на начало), против 8.8. mn bbl/d (текущий уровень). 4) Производительность ключевых игроков ОПЕК и РФ также пока в районе исторических максимумов. И тем не менее, как уже было отмечено рынок сумел разглядеть оптимизм и закрывает год в плюсе. В этом ключе основными заголовками начала 2017 станут новости связанные с сокращением производства в рамках «плана», в противном случае в т.ч. на фоне ожиданий по доллару может наступить разочарование (коррекция)".
.
27 декабря 2016 года 16:46
Основная валютная пара евро/доллар в последние дни, как и другие валюты, находится в естественной консолидации в исключительно узком диапазоне 1,0420-1,0470, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эйфоричные движения, связанные с победой Д.Трампа и повышением ставки ФРС, пока завершены.... читать дальше
.27 декабря 2016 года 15:32
"Цена на золото в ходе торгов во вторник растет на фоне затишья на рынках после празднований католического Рождества и в преддверии новогодних выходных. Сегодня активность инвесторов остается слабой. На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать... читать дальше
.27 декабря 2016 года 14:42
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в ходе неактивных праздничных торгов. Курс доллара США стабилен. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился. Цены на золото в Шанхае немного подросли, стоимость серебра и платины снижалась, объемы торгов в золоте выросли,... читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:43
У участников рынка нефти остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправлено. Нефть стабильна во вторник утром. читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:18
Единая валюта завершает год вблизи 14-летних минимумов против доллара США, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Во многом недавнее ослабление евро было связано с повсеместным ралли американской валюты после победы Трампа на президентских выборах. А контрольный... читать дальше
.26 декабря 2016 года 17:14
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на... читать дальше
.26 декабря 2016 года 11:21
Вероятно, доллар еще не показал своих пиковых значений к большинству основных мировых валют - ITinvest
"Далека от очевидности ситуация с долларом США. С одной стороны, ожидаю если не его ослабления к евро, то хотя бы остановки снижения пары евро/доллар. Но это ожидание в большей степени специфично для евро. С другой стороны, пока непохоже, что индекс доллара DXY готовится к развороту вниз.... читать дальше
.26 декабря 2016 года 09:45
Американские фондовые индексы сдержанно выросли в пятницу. Большинство открытых для торгов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона проводит сессию в понедельник в "красной зоне". читать дальше
.26 декабря 2016 года 09:13
Несмотря на то, что за два последних торговых дня недели Brent не смогла отыграть потери, понесенные в среду, по итогам пятидневки активу удалось закрыться в небольшом "плюсе", вернувшись за пределы уровня 55 долларов/баррель, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
.23 декабря 2016 года 14:10
Стоимость золота в ходе торгов утром в пятницу повышается на фоне удешевления доллара к мировым валютам. Курс доллара к мировым валютам снижается сегодня, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные вчера. Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.