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27 декабря 2016 года 11:19
Газпромбанк поднял рейтинг GDR Северстали до "покупать" в связи с падением котировок
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет $17,50 за штуку. Эксперты Газпромбанка отмечают, что рыночная стоимость GDR "Северстали" снизилась почти на 9% с максимума декабря, и теперь потенциал ее роста к прогнозной цене составляет около 20%. "По нашим оценкам, бумаги "Северстали" торгуются с прогнозным коэффициентом "EV/EBITDA на 2017 год" в 5,8x против соответствующих показателей развивающихся и развитых рынков на уровне 8,0x и 7,7x соответственно. Мы полагаем, что данные дисконты являются слишком высокими, и находим текущие ценовые уровни вновь привлекательными для входа в бумаги компании", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Северстали", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $14,58 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,62 за штуку.
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