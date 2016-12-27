Нейтральность мировых рынков успокаивает российских инвесторов - ВТБ 24

"Вторник мировые рынки начинают на нейтральной ноте, по крайней мере, американские фьючерсы в электронных торгах пока “не выдают” направление торгов в первый день после рождественского уик-энда, - комментирует аналитик ВТБ 24 Олег Душин. - К тому же лондонская биржа продолжает отдыхать во вторник, что позволяет рассчитывать на реализацию позитивного задела вечернего ММВБ (+0.18%) в “тонкой” предпраздничной торговле. Давление на открытии окажет только первый эксдивидендный день Норильского никеля. Общие настроения на последней неделе 2016 года выдают желание подбирать российские акции после двухнедельной умеренной коррекции, что поддерживается ценами brent в районе $55 за баррель и отсутствием резких движений на Уолл-Стрите. Основные новости сегодня выходят по Китаю, где объявлено о большом инфраструктурном плане (1.8 трлн юаней) по строительству высокоскоростных дорог. Впрочем, ралли эта новость, как и данные об ускорении в ноябре роста прибылей китайских промышленных компаний с 9.8% до 14.5%, в Шанхае не вызвала. Гораздо большее оживление наблюдается на рынках Южной Кореи и Индии, что поддерживает общий позитивный фон на emerging markets, несмотря на высокие значения долларового индекса. Видимо, некоторое стремление к повышению на ММВБ должно сохраниться, но инвесторы будут чутки к сигналам из Америки и нефтяного рынка. Поэтому в среду предполагаем небольшое негативное открытие".