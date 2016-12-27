Вероятно дальнейшее ослабление пары евро/доллар - LiteForex

"В понедельник на фоне спокойных торгов и низкой ликвидности ввиду празднования католического Рождества доллар снизился на валютном рынке, - отмечает аналитик LiteForex Артем Шашков. - Объем торговли на валютном рынке был низкий, а биржи Европы и США в понедельник были закрыты. С открытия сегодняшнего торгового дня доллар возвращает утраченные вчера позиции на валютном рынке. Пока что фундаментальные факторы для разворота растущего тренда доллара отсутствуют. Активность же на мировых торговых площадках с приближением новогодних праздников снижается. Из публикуемой сегодня статистики внимание стоит обратить на индексы цен на жилье и потребительского доверия в США, а также индексы деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда и Далласа за декабрь (публикуются в 17:00, 18:00, 18:30 соответственно). Пара евро/доллар находится под влиянием двух мощных фундаментальных факторов (ужесточение в США и направленность на дальнейшее смягчение в еврозоне кредитно-денежных политик центральных банков). Пара обновила минимумы, достигнутые ранее в марте 2015 года вблизи отметки 1,0460. С фундаментальной точки зрения, вероятно дальнейшее ослабление пары. С технической же точки зрения, возможно продолжение роста лишь в рамках восходящей коррекции не выше уровня 1,0630".