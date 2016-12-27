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Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно дальнейшее ослабление пары евро/доллар - LiteForex
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27 декабря 2016 года 10:43
Вероятно дальнейшее ослабление пары евро/доллар - LiteForex
"В понедельник на фоне спокойных торгов и низкой ликвидности ввиду празднования католического Рождества доллар снизился на валютном рынке, - отмечает аналитик LiteForex Артем Шашков. - Объем торговли на валютном рынке был низкий, а биржи Европы и США в понедельник были закрыты. С открытия сегодняшнего торгового дня доллар возвращает утраченные вчера позиции на валютном рынке. Пока что фундаментальные факторы для разворота растущего тренда доллара отсутствуют. Активность же на мировых торговых площадках с приближением новогодних праздников снижается. Из публикуемой сегодня статистики внимание стоит обратить на индексы цен на жилье и потребительского доверия в США, а также индексы деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда и Далласа за декабрь (публикуются в 17:00, 18:00, 18:30 соответственно). Пара евро/доллар находится под влиянием двух мощных фундаментальных факторов (ужесточение в США и направленность на дальнейшее смягчение в еврозоне кредитно-денежных политик центральных банков). Пара обновила минимумы, достигнутые ранее в марте 2015 года вблизи отметки 1,0460. С фундаментальной точки зрения, вероятно дальнейшее ослабление пары. С технической же точки зрения, возможно продолжение роста лишь в рамках восходящей коррекции не выше уровня 1,0630".
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27 декабря 2016 года 16:46
Основная валютная пара евро/доллар в последние дни, как и другие валюты, находится в естественной консолидации в исключительно узком диапазоне 1,0420-1,0470, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эйфоричные движения, связанные с победой Д.Трампа и повышением ставки ФРС, пока завершены.... читать дальше
.27 декабря 2016 года 15:32
"Цена на золото в ходе торгов во вторник растет на фоне затишья на рынках после празднований католического Рождества и в преддверии новогодних выходных. Сегодня активность инвесторов остается слабой. На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать... читать дальше
.27 декабря 2016 года 14:42
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в ходе неактивных праздничных торгов. Курс доллара США стабилен. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился. Цены на золото в Шанхае немного подросли, стоимость серебра и платины снижалась, объемы торгов в золоте выросли,... читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:43
У участников рынка нефти остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправлено. Нефть стабильна во вторник утром. читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:18
Единая валюта завершает год вблизи 14-летних минимумов против доллара США, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Во многом недавнее ослабление евро было связано с повсеместным ралли американской валюты после победы Трампа на президентских выборах. А контрольный... читать дальше
.26 декабря 2016 года 17:14
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на... читать дальше
.26 декабря 2016 года 11:21
Вероятно, доллар еще не показал своих пиковых значений к большинству основных мировых валют - ITinvest
"Далека от очевидности ситуация с долларом США. С одной стороны, ожидаю если не его ослабления к евро, то хотя бы остановки снижения пары евро/доллар. Но это ожидание в большей степени специфично для евро. С другой стороны, пока непохоже, что индекс доллара DXY готовится к развороту вниз.... читать дальше
.26 декабря 2016 года 09:45
Американские фондовые индексы сдержанно выросли в пятницу. Большинство открытых для торгов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона проводит сессию в понедельник в "красной зоне". читать дальше
.26 декабря 2016 года 09:13
Несмотря на то, что за два последних торговых дня недели Brent не смогла отыграть потери, понесенные в среду, по итогам пятидневки активу удалось закрыться в небольшом "плюсе", вернувшись за пределы уровня 55 долларов/баррель, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
.23 декабря 2016 года 14:10
Стоимость золота в ходе торгов утром в пятницу повышается на фоне удешевления доллара к мировым валютам. Курс доллара к мировым валютам снижается сегодня, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные вчера. Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более... читать дальше
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