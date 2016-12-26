Во второй половине дня активность на российском рынке акций будет оставаться низкой - "Открытие Брокер"

"К середине дня российский рынок акций незначительно подрастал при очень низкой активности. Из историй дня можно выделить рост бумаг "Мечела" (+5,36%) на фоне соглашения с ВТБ о переносе погашения долга на апрель 2022 года. Во второй половине дня активность на российском рынке будет оставаться низкой, так как торги в Европе и США не проводятся, как нет их и на сырьевых площадках. На валютном рынке также затишье", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.