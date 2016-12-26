"ВТБ Капитал" снизил рейтинг "префов" Татнефти до "держать" и оценку на 14%

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"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Татнефти", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $3,55 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,6 за штуку.