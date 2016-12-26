"ВТБ Капитал" снизил рейтинг "префов" Татнефти до "держать" и оценку на 14%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".