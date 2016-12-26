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26 декабря 2016 года 15:18
Во второй половине дня может начаться снижение котировок отечественных акций - Dukascopy Bank SA
"По итогам первой половины торговой сессии понедельника, 26 декабря, индекс ММВБ вырос на 0,3% и поднялся до отметки 2181,06 пункта, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - В лидерах роста оказались акции металлургических компаний, котировки которых растут в среднем на 2%. Впрочем, активность инвесторов крайне низка, и объем совершенных сделок с акциями, включенными в расчет индекса ММВБ, оказался в 2,5 раза меньше сопоставимых значений прошлой недели и составил лишь 6 млрд руб. Все дело в том, что сегодня торги товарными контрактами на Лондонской бирже и торговля акциями на европейских и североамериканских биржах приостановлены в связи с празднованием католического Рождества. Во второй половине дня на локальном рынке акций может начаться снижение котировок акций, так как возрастут опасения падения цен на нефть во вторник из-за вышедшей в пятницу статистики от Baker Hughes. Согласно этим данным, количество буровых установок по разработке нефтяных месторождений в США выросло на прошлой неделе до 523 шт".
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26 декабря 2016 года 17:14
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Стоимость золота в ходе торгов утром в пятницу повышается на фоне удешевления доллара к мировым валютам. Курс доллара к мировым валютам снижается сегодня, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные вчера. Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более... читать дальше
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.23 декабря 2016 года 09:45
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