Рубль еще не достиг целевых значений укрепления к доллару и евро - ITinvest

"Отечественная валюта, как представляется, еще не достигла целевых значений своего укрепления к доллару и евро и вполне способна в течение ближайшего месяца стабильно опуститься ниже 60 рублей за доллар", - полагает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.