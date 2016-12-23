Уралсиб поставил рейтинг и оценку для GDR Мегафона на пересмотр из-за планируемой сделки с Mail.ru

Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) поставила на пересмотр оценку и рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона", сообщается в обзоре "Уралсиба".

Как сообщалось ранее, в пятницу совет директоров ПАО "Мегафон" вынес на рассмотрение акционеров вопрос о покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group. Сумма сделки составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн отложенного платежа должны быть выплачены через год после ее закрытия. Премия к рыночной цене акций Mail.ru на закрытие торгов 22 декабря составляла 24%. Планируемые к приобретению бумаги составляют 63,8% голосующих акций Mail.ru, или 15,2% капитала. Долю планируется выкупить у структур USM Group Алишера Усманова и партнеров. Собрание акционеров для одобрения сделки запланировано на 20 января, дата закрытия реестра - 3 января. Также в январе "Мегафон" рассчитывает получить одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ. Сделку планируется закрыть в первом квартале следующего года. Как отметил "Мегафон", оферта другим акционерам Mail.ru в данном случае не требуется.

Аналитики "Уралсиба" отмечают, что данная сделка несет риски для миноритарных акционеров "Мегафона".

Также в пяинцу финансовый директор "Мегафона" Геворк Вермишян заявил, что сделка с Mail.ru не повлияет на дивидендную политику "Мегафона".

"Это означает, что "Мегафону" придется привлекать дополнительное финансирование, и мы ожидаем увеличения чистого долга приблизительно на 20%, а долговой нагрузки - с 1,6 по соотношению чистый долг к OIBDA за последние 12 месяцев до 1,8", - пишут эксперты "Уралсиба".

"На наш взгляд, стратегические выгоды от покупки Mail.ru и возможные синергии неоднозначны и не оправдывают высокую стоимость покупки. Учитывая негативное влияние сделки на акционерную стоимость "Мегафона" и необходимость отразить в финансовой модели консолидацию финансовых показателей Mail.ru, мы отзываем нашу прогнозную стоимость и рекомендацию для GDR "Мегафона" для пересмотра", - говорится в обзоре корпорации.

Прежняя прогнозная стоимость GDR "Мегафона", рассчитанная аналитиками "Уралсиба", составляла $12,9 за штуку, старая рекомендация для этих бумаг была "покупать".

Текущая стоимость GDR "Мегафона" составляет порядка $9,30 за штуку.