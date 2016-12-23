.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Уралсиб поставил рейтинг и оценку для GDR Мегафона на пересмотр из-за планируемой сделки с Mail.ru
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 декабря 2016 года 19:20
Уралсиб поставил рейтинг и оценку для GDR Мегафона на пересмотр из-за планируемой сделки с Mail.ru
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) поставила на пересмотр оценку и рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона", сообщается в обзоре "Уралсиба". Как сообщалось ранее, в пятницу совет директоров ПАО "Мегафон" вынес на рассмотрение акционеров вопрос о покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group. Сумма сделки составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн отложенного платежа должны быть выплачены через год после ее закрытия. Премия к рыночной цене акций Mail.ru на закрытие торгов 22 декабря составляла 24%. Планируемые к приобретению бумаги составляют 63,8% голосующих акций Mail.ru, или 15,2% капитала. Долю планируется выкупить у структур USM Group Алишера Усманова и партнеров. Собрание акционеров для одобрения сделки запланировано на 20 января, дата закрытия реестра - 3 января. Также в январе "Мегафон" рассчитывает получить одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ. Сделку планируется закрыть в первом квартале следующего года. Как отметил "Мегафон", оферта другим акционерам Mail.ru в данном случае не требуется. Аналитики "Уралсиба" отмечают, что данная сделка несет риски для миноритарных акционеров "Мегафона". Также в пяинцу финансовый директор "Мегафона" Геворк Вермишян заявил, что сделка с Mail.ru не повлияет на дивидендную политику "Мегафона". "Это означает, что "Мегафону" придется привлекать дополнительное финансирование, и мы ожидаем увеличения чистого долга приблизительно на 20%, а долговой нагрузки - с 1,6 по соотношению чистый долг к OIBDA за последние 12 месяцев до 1,8", - пишут эксперты "Уралсиба". "На наш взгляд, стратегические выгоды от покупки Mail.ru и возможные синергии неоднозначны и не оправдывают высокую стоимость покупки. Учитывая негативное влияние сделки на акционерную стоимость "Мегафона" и необходимость отразить в финансовой модели консолидацию финансовых показателей Mail.ru, мы отзываем нашу прогнозную стоимость и рекомендацию для GDR "Мегафона" для пересмотра", - говорится в обзоре корпорации. Прежняя прогнозная стоимость GDR "Мегафона", рассчитанная аналитиками "Уралсиба", составляла $12,9 за штуку, старая рекомендация для этих бумаг была "покупать". Текущая стоимость GDR "Мегафона" составляет порядка $9,30 за штуку.
.
23 декабря 2016 года 14:10
Стоимость золота в ходе торгов утром в пятницу повышается на фоне удешевления доллара к мировым валютам. Курс доллара к мировым валютам снижается сегодня, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные вчера. Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:50
"Нефть сохраняется несколько ниже отметки в 55 долларов/баррель. Рынок в ожидании первых результатов от ограничения добычи, которые появятся уже в январе. Пока же происходит фиксация прибыли перед рождественскими каникулами на фоне относительно сильного доллара. Мы по-прежнему ожидаем нефть в... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:37
Сегодня был выходной день в Японии, поэтому активность на азиатской сессии была минимальной. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена находится в диапазоне 117,28-117,60. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки 1,2280.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:19
Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США - AMarkets
"Цены на нефть снова выросли в четверг, компенсировав все дневного снижение, показанное днем ранее. Факторами поддержки котировок "черного золота" послужили сильный отчет по ВВП США и большее, чем ожидалось, сокращение запасов природного газа. Участники рынка использовали подобный фундамент для... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:40
"Нефть в отсутствие значимых новостей и перед длинными выходными торгуется чуть ниже $55/баррель. Мы считаем, что до конца текущего года она останется в диапазоне $53-55/баррель. Попытки теста верхней границы не исключены, но для этого понадобятся существенные новостные факторы. На наш взгляд,... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:45
Фондовые индексы США завершили сессию в четверг небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:02
Накануне котировки Brent не демонстрировали четкой направленности, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На падении актив привлек покупателей и вернулся в район 55 долларов/баррель, прибавив в конечном итоге порядка 1%. Ограниченный характер внутридневных падений... читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:27
"На глобальных сырьевых рынках уже наступило предпраздничное затишье – на всех, кроме рынка природного газа, - комментирует глава аналитики сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на североамериканский газ поднялись на 8% вчера на фоне прогнозов о надвигающемся похолодании в январе.... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:31
"В четверг доллар США продолжил корректироваться против основных валют в условиях тонких торгов, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этом фоне единая валюта снова делала попытки продвинуться к отметке 1.05, но усилий «быков» не хватило на тестирование локального... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.