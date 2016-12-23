На данном этапе доллар по-прежнему выглядит гораздо привлекательнее своих европейских «коллег» - eToro

Накануне католического Рождества участники рынка частично ликвидируют длинные долларовые позиции, накопившиеся за последние недели. При этом коррекция американской валюты по-прежнему носит ограниченный характер, поскольку большинство игроков продолжает делать ставки на USD, который, как ожидается, проведет следующий год «на коне», указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Такие ожидания сформировались после победы Трампа, пообещавшего вернуть Америке былое величие, и укрепились после того, как в этом месяце Федрезерв решился на второе повышение ставки, представив более оптимистичный прогноз по темпам ужесточения в будущем году.

Безусловно, здесь присутствуют определенные риски. Есть неопределенность в отношении будущей политики нового президента. Многие задаются вопросом, будет ли реализован план масштабного фискального стимулирования и насколько эффективными будут эти стимулы. Не меньшее беспокойство вызывает потенциальная внешняя политика непредсказуемого и одиозного республиканца. Все эти риски еще не заложены в цену, а значит, при появлении признаков их реализации доллар будут продавать.

Впрочем, говорить о негативном сценарии пока рано. На данном этапе USD по-прежнему выглядит гораздо привлекательнее своих европейских «коллег»: евро в следующем году сосредоточится на политических и финансовых рисках, а фунт продолжит следить за развитием событий вокруг «бракоразводного процесса» Британии и ЕС.