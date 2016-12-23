Пока рынки не могут решиться на прорыв ключевых уровней - ВТБ 24

"Итак, за прошедшие сутки больших изменений на рынках нет, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Доллар-рубль торгуется 50.80-61.10, нефть остается на уровне между 54 и 55, евро-доллар между 1.0430 и 1.0460. Мы по-прежнему полагаем, что в любой момент евро-доллар может прорваться вверх, выше 1.05, и тогда цена очень быстро пойдет к 1.08. Хотя активность на рынке постепенно снижается перед праздниками католического Рождества (в понедельник, 26 декабря, западные рынки не работают), движение может неожиданно произойти на рынке с небольшим количеством игроков. Мы считаем, что все сроки прошли, и доллар будет только снижаться.

С другой стороны, на следующей неделе - серия размещений Казначейства США, последняя в этом году. Во вторник размещаются 2-летние ноты на 26 млрд долл., в среду 5-летние ноты на 34 млрд долл. плюс 2-летние ноты с плавающей ставкой на 13 млрд долл., в четверг 7-летние ноты на 28 млрд долл. Также в связи с предстоящими праздниками, объемы по биллям, размещаемым на предстоящей неделе, были анонсированы заранее. В частности, по 4-недельным во вторник размещается 50 млрд долл., на 5 млрд долл. меньше, чем во вторник на этой неделе, но против этого выпуска погашается 45 млрд долл., поэтому чистое привлечение составит по этому выпуску 5 млрд. долл. Однако из-за чистого погашения по 3-мес. и 6-мес. биллям на 4 млрд долл. чистое привлечение по биллям расчетами на 30 декабря составит 1 млрд долл. Все расчеты на ближайшее время уже доступны, включая расчеты по нотам этой недели, которые приходятся уже на 3 января 2017 года, чистое привлечение по этим выпускам составит 3.621 млрд долл. В ближайшие даты расчетов, таким образом, госдолг будет все-таки расти, что будет оказывать поддержку доллару. С этой точки зрения на следующей неделе заметное снижение курса доллара маловероятно, однако мы полагаем, что он все-таки немного упадет, несмотря на размещения".

Технически пара евро-доллар, которая пока еще находится ниже отметки 1.05, все еще подвержена риску падения из-за того, что картина остается медвежьей, но, на взгляд эксперта ВТБ 24, ситуация сейчас такова, что лучше не ориентироваться на график, а просто не продавать. А. Михеев полагает, что, так или иначе, евро-доллар пойдет вверх, а траекторию и момент выхода заранее предугадать невозможно.