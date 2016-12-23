Внешний фон способствует продажам в наших активах - ИК "Финам"

"Внешний фон способствует продажам в наших активах, в результате чего котировки акций российских эмитентов продолжают нисходящее движение, - указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Так, рынок энергоносителей, после попыток восстановления накануне, сегодня вновь снижается, а нефть марки Brent вернулась в зону ниже 54,5 доллара за баррель. Основные же европейские площадки консолидируются вблизи уровней вчерашнего закрытия - немецкий DAX теряет менее 0,1%, французский CAC40 прибавляет символические 0,02%. На таком фоне ко второй половине торгов индекс ММВБ снижается на 0,4%, опустившись до 2167 пунктов, индекс РТС падает на 0,7%, до 1118 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают акции Роснефти и Новатэка, теряющие порядка 2%. Отметим, что Роснефть, после продолжительной консолидации под уровнем 365 рублей, смогла преодолеть этот уровень и продолжила восходящую динамику. При этом был установлен новый годовой максимум чуть ниже 415 рублей. В дальнейшем наметилась коррекция. Сейчас акция приближается к поддержке на уровне 365 рублей, где «быки» попытаются перехватить инициативу и развернуть рынок. В случае если им это удастся, у Роснефти появится шанс на преодоление текущих максимумов. Лучше рынка торгуются бумаги Мосэнерго, ФосАгро и «префы» Транснефти, растущие более чем на 2%".