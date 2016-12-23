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23 декабря 2016 года 16:40
Внешний фон способствует продажам в наших активах - ИК "Финам"
"Внешний фон способствует продажам в наших активах, в результате чего котировки акций российских эмитентов продолжают нисходящее движение, - указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Так, рынок энергоносителей, после попыток восстановления накануне, сегодня вновь снижается, а нефть марки Brent вернулась в зону ниже 54,5 доллара за баррель. Основные же европейские площадки консолидируются вблизи уровней вчерашнего закрытия - немецкий DAX теряет менее 0,1%, французский CAC40 прибавляет символические 0,02%. На таком фоне ко второй половине торгов индекс ММВБ снижается на 0,4%, опустившись до 2167 пунктов, индекс РТС падает на 0,7%, до 1118 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают акции Роснефти и Новатэка, теряющие порядка 2%. Отметим, что Роснефть, после продолжительной консолидации под уровнем 365 рублей, смогла преодолеть этот уровень и продолжила восходящую динамику. При этом был установлен новый годовой максимум чуть ниже 415 рублей. В дальнейшем наметилась коррекция. Сейчас акция приближается к поддержке на уровне 365 рублей, где «быки» попытаются перехватить инициативу и развернуть рынок. В случае если им это удастся, у Роснефти появится шанс на преодоление текущих максимумов. Лучше рынка торгуются бумаги Мосэнерго, ФосАгро и «префы» Транснефти, растущие более чем на 2%".
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23 декабря 2016 года 14:10
Стоимость золота в ходе торгов утром в пятницу повышается на фоне удешевления доллара к мировым валютам. Курс доллара к мировым валютам снижается сегодня, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные вчера. Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:50
"Нефть сохраняется несколько ниже отметки в 55 долларов/баррель. Рынок в ожидании первых результатов от ограничения добычи, которые появятся уже в январе. Пока же происходит фиксация прибыли перед рождественскими каникулами на фоне относительно сильного доллара. Мы по-прежнему ожидаем нефть в... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:37
Сегодня был выходной день в Японии, поэтому активность на азиатской сессии была минимальной. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена находится в диапазоне 117,28-117,60. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки 1,2280.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:19
Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США - AMarkets
"Цены на нефть снова выросли в четверг, компенсировав все дневного снижение, показанное днем ранее. Факторами поддержки котировок "черного золота" послужили сильный отчет по ВВП США и большее, чем ожидалось, сокращение запасов природного газа. Участники рынка использовали подобный фундамент для... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:40
"Нефть в отсутствие значимых новостей и перед длинными выходными торгуется чуть ниже $55/баррель. Мы считаем, что до конца текущего года она останется в диапазоне $53-55/баррель. Попытки теста верхней границы не исключены, но для этого понадобятся существенные новостные факторы. На наш взгляд,... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:45
Фондовые индексы США завершили сессию в четверг небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:02
Накануне котировки Brent не демонстрировали четкой направленности, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На падении актив привлек покупателей и вернулся в район 55 долларов/баррель, прибавив в конечном итоге порядка 1%. Ограниченный характер внутридневных падений... читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:27
"На глобальных сырьевых рынках уже наступило предпраздничное затишье – на всех, кроме рынка природного газа, - комментирует глава аналитики сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на североамериканский газ поднялись на 8% вчера на фоне прогнозов о надвигающемся похолодании в январе.... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:31
"В четверг доллар США продолжил корректироваться против основных валют в условиях тонких торгов, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этом фоне единая валюта снова делала попытки продвинуться к отметке 1.05, но усилий «быков» не хватило на тестирование локального... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
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