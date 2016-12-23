Акции – лучший новогодний подарок! - Оргбанк

"Подошло время самых светлых, самых любимых праздников, однако на нашем фондовом рынке настроение совсем не праздничное (впрочем, как и геополитическая ситуация в мире), - отмечает трейдер Оргбанка Алексей Муркин. - В преддверии двухнедельного «тонкого» рынка игроки предпочитают зафиксировать прибыль, хотя формально новогодние торги на нашей бирже максимально приближены к глобальным рынкам. Из «фишек» лучше других выглядят акции Лукойла, которые фактически закрыли «дивидендный провал». 26 декабря - последний день торгов акций ГМК Норникель с дивидендами, 27-го - соответственно цены ожидает скачок вниз. После обеда усилились продажи в акциях Роснефти и Газпрома".

Вчерашний праздник – день энергетика - акции электроэнергетических компаний отметили существенным падением. Особенно отличились акции Россетей на новостях о допэмиссии по цене чуть ниже рынка (1.04). Хотя объем допэмиссии мизерный (около 1.7%), акции упали на 5%. Сегодня после некоторого отскока падение продолжилось. Игроков смущает неопределенность с дивидендами, так как большую часть прибыли компания планирует потратить на финансирование «дочек» через выкуп их допэмиссий.

На новостях о покупке доли в Mail.ru на 24% дороже рынка в очередной раз на 5% обрушились котировки акций Мегафона, почти повторив минимум годапающую информацию о дальнейших перспективах компании, игроки возобновили покупки и вывели котировки акций в небольшой «плюс». По мнению эксперта, в ближайшее время возможно ожидать «сигнал» на покупку акций Мегафона.

"В целом в 2017 году логично ожидать (при отсутствии «черных лебедей») умеренный рост нефтяных котировок и укрепление курса рубля, улучшение макроэкономических показателей российской экономики (рост ВВП, структурные улучшения). Значит, рост российского фондового рынка продолжится, хотя, возможно, более низкими темпами, чем в 2016 г. Существенный потенциал роста остается в отстающих акциях электроэнергетики.

Поэтому есть смысл воспользоваться текущим падением для наращивания портфеля акций. Акции – лучший новогодний подарок!", - заключает А. Муркин.