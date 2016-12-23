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23 декабря 2016 года 16:17
Акции – лучший новогодний подарок! - Оргбанк
"Подошло время самых светлых, самых любимых праздников, однако на нашем фондовом рынке настроение совсем не праздничное (впрочем, как и геополитическая ситуация в мире), - отмечает трейдер Оргбанка Алексей Муркин. - В преддверии двухнедельного «тонкого» рынка игроки предпочитают зафиксировать прибыль, хотя формально новогодние торги на нашей бирже максимально приближены к глобальным рынкам. Из «фишек» лучше других выглядят акции Лукойла, которые фактически закрыли «дивидендный провал». 26 декабря - последний день торгов акций ГМК Норникель с дивидендами, 27-го - соответственно цены ожидает скачок вниз. После обеда усилились продажи в акциях Роснефти и Газпрома". Вчерашний праздник – день энергетика - акции электроэнергетических компаний отметили существенным падением. Особенно отличились акции Россетей на новостях о допэмиссии по цене чуть ниже рынка (1.04). Хотя объем допэмиссии мизерный (около 1.7%), акции упали на 5%. Сегодня после некоторого отскока падение продолжилось. Игроков смущает неопределенность с дивидендами, так как большую часть прибыли компания планирует потратить на финансирование «дочек» через выкуп их допэмиссий. На новостях о покупке доли в Mail.ru на 24% дороже рынка в очередной раз на 5% обрушились котировки акций Мегафона, почти повторив минимум годапающую информацию о дальнейших перспективах компании, игроки возобновили покупки и вывели котировки акций в небольшой «плюс». По мнению эксперта, в ближайшее время возможно ожидать «сигнал» на покупку акций Мегафона. "В целом в 2017 году логично ожидать (при отсутствии «черных лебедей») умеренный рост нефтяных котировок и укрепление курса рубля, улучшение макроэкономических показателей российской экономики (рост ВВП, структурные улучшения). Значит, рост российского фондового рынка продолжится, хотя, возможно, более низкими темпами, чем в 2016 г. Существенный потенциал роста остается в отстающих акциях электроэнергетики. Поэтому есть смысл воспользоваться текущим падением для наращивания портфеля акций. Акции – лучший новогодний подарок!", - заключает А. Муркин.
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23 декабря 2016 года 14:10
Стоимость золота в ходе торгов утром в пятницу повышается на фоне удешевления доллара к мировым валютам. Курс доллара к мировым валютам снижается сегодня, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные вчера. Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:50
"Нефть сохраняется несколько ниже отметки в 55 долларов/баррель. Рынок в ожидании первых результатов от ограничения добычи, которые появятся уже в январе. Пока же происходит фиксация прибыли перед рождественскими каникулами на фоне относительно сильного доллара. Мы по-прежнему ожидаем нефть в... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:37
Сегодня был выходной день в Японии, поэтому активность на азиатской сессии была минимальной. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена находится в диапазоне 117,28-117,60. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки 1,2280.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:19
Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США - AMarkets
"Цены на нефть снова выросли в четверг, компенсировав все дневного снижение, показанное днем ранее. Факторами поддержки котировок "черного золота" послужили сильный отчет по ВВП США и большее, чем ожидалось, сокращение запасов природного газа. Участники рынка использовали подобный фундамент для... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:40
"Нефть в отсутствие значимых новостей и перед длинными выходными торгуется чуть ниже $55/баррель. Мы считаем, что до конца текущего года она останется в диапазоне $53-55/баррель. Попытки теста верхней границы не исключены, но для этого понадобятся существенные новостные факторы. На наш взгляд,... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:45
Фондовые индексы США завершили сессию в четверг небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:02
Накануне котировки Brent не демонстрировали четкой направленности, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На падении актив привлек покупателей и вернулся в район 55 долларов/баррель, прибавив в конечном итоге порядка 1%. Ограниченный характер внутридневных падений... читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:27
"На глобальных сырьевых рынках уже наступило предпраздничное затишье – на всех, кроме рынка природного газа, - комментирует глава аналитики сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на североамериканский газ поднялись на 8% вчера на фоне прогнозов о надвигающемся похолодании в январе.... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:31
"В четверг доллар США продолжил корректироваться против основных валют в условиях тонких торгов, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этом фоне единая валюта снова делала попытки продвинуться к отметке 1.05, но усилий «быков» не хватило на тестирование локального... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
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