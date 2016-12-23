Вероятность движения пары доллар-рубль в район 62-63 к Новому году возрастает - "Открытие Брокер"

"Рубль вновь попытался укрепиться на торгах в пятницу, хотя нефть этому не способствовала, - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Впрочем, утренний оптимизм прошёл, и курс вернулся в диапазон 61,61,5 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,32%, недельная — до 10,40%, а месячная — до 10,44%. Вероятно, оставшиеся налоговые платежи уже не окажут рублю такой серьёзной поддержки, как ранее ожидалось. Ставки МБК указывают на постепенное ослабление напряжённости с ликвидностью. Поэтому вероятность достаточно сильного движения пары доллар-рубль в район 62-63 к Новому году возрастает. К 15:00 (мск) валютная пара USD/RUB прибавила 0,16% до 61,06, EUR/RUB — 0,32% до 63,797".