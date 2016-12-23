Все же ожидается дальнейшее снижение золота - Dukascopy Bank SA

Стоимость золота в ходе торгов утром в пятницу повышается на фоне удешевления доллара к мировым валютам. Курс доллара к мировым валютам снижается сегодня, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные вчера. Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС в следующем году, делая драгметалл менее привлекательным для инвесторов. Тем не менее, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA, все же ожидается дальнейшее снижение драгметалла, который сейчас торгуется в "зеленой зоне" около отметки 1,131.