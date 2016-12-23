"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ЛУКОЙЛа и Газпрома до "держать", Татнефти до "продавать" из-за роста котировок

(добавлены 4-й абзац и таблица)

ВТБ Капитал" понизил рекомендации для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Для акций "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Кроме того, для акций "Татнефти" (MOEX: TATN) аналитики понизили рекомендацию с "держать" до "продавать".

Прогнозные цены для этих бумаг, рассчитанные экспертами инвестбанка, остались без изменения.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 64 (текущая цена - 56,18), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром - 2,80 (текущая цена - 2,50), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть - 5,70 (текущая цена - 6,71), рекомендация - продавать.