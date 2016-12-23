Текущая траектория продолжает развиваться в позитивном ключе, позволяя паре USD/RUB вплотную приблизиться к отметке 60 - Росбанк

"На внутреннем валютном рынке ситуация развивалась на протяжении всего года. Национальная валюта протестировала уровни за пределом 80 рублей за доллар в январе, однако уже со 2к’16 начал реализовываться ожидаемый нами сценарий – под действием внутренних факторов текущего счета и притока капитала произошло поступательное укрепление до 65-68 рублей. Текущая траектория продолжает развиваться в позитивном ключе, позволяя паре USD/RUB вплотную приблизиться к отметке 60 рублей. И это заслуга не только подорожавших цен на нефть, но и определенных надежд на смягчение капитальных санкций против России. Позволит или нет очередной виток внешней политики у новых западных лидеров улучшить позиции России? Для нас это открытый вопрос – такой же, как и устойчивость цен на нефть на текущих высотах в условиях доминации предложения нефти над спросом. Более того, роль внутренних экономических факторов не до конца определена в условиях резкого укрепления валюты – бюджетный, монетарный и потребительский факторы могут с легкостью оспорить оптимизм и "хорошо забытые" уровни курса ниже 60 против доллара", - отмечают аналитики Росбанка.