"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ЛУКОЙЛа и Газпрома до "держать", Татнефти до "продавать" из-за роста котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендации для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Для акций "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Кроме того, для акций "Татнефти" (MOEX: TATN) аналитики понизили рекомендацию с "держать" до "продавать".