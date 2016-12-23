Рубль будет консолидироваться возле отметки 61 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии торговой сессии рубль укрепился относительно доллара до отметки 60,78 руб./доллар. Торговая активность продолжает неуклонно снижаться на всех торговых площадках. Ожидаем, что в течение дня рубль будет консолидироваться возле отметки 61,00 руб./доллар. Возможны заметные колебания, которые могут быть вызваны сегодняшней ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина в прямом эфире", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.