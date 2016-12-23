В 2017 году спрос на ОФЗ сохранится - Росбанк

"На внутреннем долговом рынке почти с самого начала 2016 года мы зафиксировали высокий спрос на ОФЗ со стороны как российских банков (как следствие избытка ликвидности и нормативных требований регулятора), так и инвесторов-нерезидентов (в силу привлекательности реальной доходности бумаг и снижения политических рисков России). Благодаря этому доходности 10-летних ОФЗ удалось продемонстрировать падение на 116 бп, что стало одним из лучших результатов среди сопоставимых бумаг развивающихся стран в национальных валютах. Мы полагаем, что в 2017 году спрос на ОФЗ со стороны обеих упомянутых групп инвесторов сохранится, пусть и с перекосом в сторону локальных игроков - нерезиденты будут более осторожны из-за не самой простой обстановки на мировых рынках. Более того, просматривается резкий рост предложения ОФЗ со стороны Минфина. В 2017 году, безусловно, Минфин продолжит наращивать объемы локальных заимствований до целевого уровня в 1,65 трлн руб. на валовой основе и 1,05 трлн руб. за вычетом погашений. При этом ведомство продолжит балансировать между различными участками кривой и типами инструментов", - комментируют ситуацию специалисты Росбанка.