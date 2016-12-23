В оставшиеся до конца года дни вероятно сохранение позитива для рубля - "Нордеа Банк"

"Рубль остается в лидерах роста среди развивающихся валют в этом году. Кроме того, снижение величины российского CDS в 2016 году составило порядка 21%, что позволило его величине вернуться к уровням 2004 года. В оставшиеся до конца года дни вероятно сохранение позитива на рынке на фоне крепкой нефти и поддержки от налоговых выплат. В понедельник банки и компании произведут выплаты по НДС, НДПИ и акцизам в общем объеме порядка 890 млрд рублей. Следующая выплата состоится в среду, когда в бюджет будет перечисляться налог на прибыль. Декабрьские выплаты в бюджет традиционно более высокие, чем в среднем по году, что должно оказать дополнительную поддержку курсу рубля", - полагает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.