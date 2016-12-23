По-прежнему ожидаем нефть в коридоре 54-56 долларов/баррель Brent до конца года - "Нордеа Банк"

"Нефть сохраняется несколько ниже отметки в 55 долларов/баррель. Рынок в ожидании первых результатов от ограничения добычи, которые появятся уже в январе. Пока же происходит фиксация прибыли перед рождественскими каникулами на фоне относительно сильного доллара. Мы по-прежнему ожидаем нефть в коридоре 54-56 долларов/баррель Brent до конца года", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.