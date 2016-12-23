Самый опасный для рубля период в 2016 году, судя по всему, уже пройден - Локо-Банк

"Для рубля самый опасный период в 2016 году, судя по всему, уже пройден, и ничего неожиданного не должно произойти. Сейчас активность торгов будет минимальной на фоне рождественских праздников на Западе, а в отсутствие серьезных внешних факторов вообще не приходится говорить о серьезных движениях. Рубль укрепился выше 61 за доллар при нефти Brent в районе $54,8 за баррель, что можно считать своеобразным предновогодним подарком. Даже если на следующей неделе мы увидим некоторое ослабление, связанное с нежеланием инвесторов и трейдеров переносить позиции на следующий год, оно не будет масштабным, а рубль имеет все шансы завершить год выше 62 к доллару. При этом также существует вероятность дальнейшего укрепления. С технической точки зрения, рубль может спокойно двигаться в районе 58 за доллар, но такое укрепление скрывает в себе потенциал для серьезной девальвации в 2017 году", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.