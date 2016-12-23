Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США - AMarkets

"Цены на нефть снова выросли в четверг, компенсировав все дневного снижение, показанное днем ранее. Факторами поддержки котировок "черного золота" послужили сильный отчет по ВВП США и большее, чем ожидалось, сокращение запасов природного газа. Участники рынка использовали подобный фундамент для того, чтобы реанимировать идею роста аппетита на нефтепродукты, который легко сможет нейтрализовать увеличение запасов и производства в США. Управления энергетической информации США вчера сообщило о снижении на 209 млрд кубических футов запасов природного газа, что более чем вдвое превышает средний показатель для этого времени года и выше оценки The Wall Street Journal в объеме 203 млрд.куб.фут. Сокращение запасов является "бычьим" сигналом для стоимости углеводородов поскольку свидетельствует о повышенном спросе со стороны потребителей. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, публикация которого назначена на 21:00 мск. В случае сохранения тенденции роста рынок нефти рискует завершить неделю снижением в район $54 за баррель", - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.