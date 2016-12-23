Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450 - Forexite

Сегодня был выходной день в Японии, поэтому активность на азиатской сессии была минимальной. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена находится в диапазоне 117,28-117,60. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки 1,2280. Наиболее заметным движением на азиатской сессии было укрепление сингапурского доллара. Курс доллар США/сингапурский доллар упал с уровня 1,4503 до 1,4422.