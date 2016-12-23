Предполагаем неопределенное открытие на ММВБ в начале следующей недели - ВТБ 24

"Российский рынок акций в конце декабря зажил “собственной жизнью”. Инвесторы взвешивают риски, связанные с выходом на новогодние каникулы в России, возможным повышением маржинальных требований на бирже, снижением объемов торгов на рынках перед католическим Рождеством. Приток иностранных денег в российские активы продолжается из-за высоких нефтяных цен, но инвесторы ожидают лучшей цены для покупки акций. В понедельник на западных рынках выходной, но предполагаем неопределенное открытие на ММВБ в начале недели", - отмечает аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Олег Душин .