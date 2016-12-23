Из акций к покупкам можно рекомендовать лишь бумаги "Аэрофлота" - Алор Брокер

"Индекс РТС сегодня упадет на 0,5-1%, следуя настроениям на внешних рынках. Курсы доллара и евро подрастут до 61,2 рубля и 64 рублей соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по ВВП Великобритании (выходят в 12:30 мск) и продажам нового жилья в США (18:00 мск), но влияние это будет незначительным. Из акций к покупкам можно рекомендовать лишь бумаги "Аэрофлота". Сейчас целесообразнее открывать "короткие" позиции по таким акциям, как "РусГидро", "Северсталь", "Мосбиржа", "Газпром", цены которых летят вниз, пробивая локальные уровни поддержки и заставляя срабатывать "стоп-приказы", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.