Ждем боковой динамики по индексу ММВБ - Банк "Глобэкс"

"Ожидаем боковой динамики от индекса ММВБ. При этом возможна коррекция вниз перед длинными выходными в Европе и США. Поскольку в понедельник будет мало ликвидности на рынке, инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль в пятницу", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.