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23 декабря 2016 года 09:56
Рубль "достоин" фиксации прибыли - "Открытие Брокер"
Предстоящий день может оказаться пессимистичным. Управляющие продолжат закрывать свои позиции, тем более, что продажам способствует достаточно негативный внешний фон. Риски укрепления рубля начинают уравновешиваться рисками его ослабления, и участники торгов могут проигнорировать факт оставшихся налоговых платежей. Во всяком случае, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рубль "достоин" фиксации прибыли, так как ещё год назад доллар стоил более 73 рублей.
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23 декабря 2016 года 11:37
Сегодня был выходной день в Японии, поэтому активность на азиатской сессии была минимальной. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена находится в диапазоне 117,28-117,60. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки 1,2280.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:19
Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США - AMarkets
"Цены на нефть снова выросли в четверг, компенсировав все дневного снижение, показанное днем ранее. Факторами поддержки котировок "черного золота" послужили сильный отчет по ВВП США и большее, чем ожидалось, сокращение запасов природного газа. Участники рынка использовали подобный фундамент для... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:40
"Нефть в отсутствие значимых новостей и перед длинными выходными торгуется чуть ниже $55/баррель. Мы считаем, что до конца текущего года она останется в диапазоне $53-55/баррель. Попытки теста верхней границы не исключены, но для этого понадобятся существенные новостные факторы. На наш взгляд,... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:45
Фондовые индексы США завершили сессию в четверг небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:02
Накануне котировки Brent не демонстрировали четкой направленности, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На падении актив привлек покупателей и вернулся в район 55 долларов/баррель, прибавив в конечном итоге порядка 1%. Ограниченный характер внутридневных падений... читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:27
"На глобальных сырьевых рынках уже наступило предпраздничное затишье – на всех, кроме рынка природного газа, - комментирует глава аналитики сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на североамериканский газ поднялись на 8% вчера на фоне прогнозов о надвигающемся похолодании в январе.... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:31
"В четверг доллар США продолжил корректироваться против основных валют в условиях тонких торгов, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этом фоне единая валюта снова делала попытки продвинуться к отметке 1.05, но усилий «быков» не хватило на тестирование локального... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:34
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
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