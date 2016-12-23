Достаточно негативный внешний фон продолжит давить на ММВБ - ИК "ФИНАМ"

"Судя по всему, достаточно негативный внешний фон продолжит давить на ММВБ. В первой половине дня ожидается "боковик" вблизи уровней вчерашнего закрытия. В рамках вчерашней вечерней сессии соответствующий фьючерс показал небольшой рост. На валютном рынке, несмотря на поддержку со стороны налогового периода, из-за дешевеющей нефти ожидается ослабление рубля в пределах 0,5%", – указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.