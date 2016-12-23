Пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 60,50-61,25 - TeleTrade

"Сегодня будут опубликованы данные по действующим сланцевым нефтяным установкам. Но, скорее всего, в преддверии празднования католического Рождества активность на рынках будет снижена. В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи границ сложившегося накануне диапазона в 60,50-61,25 руб./доллар", – предполагает аналитик TeleTrade Александр Егоров.