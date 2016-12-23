Рынок акций снизится на открытии в пятницу - Банк "Образование"

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Мы ожидаем открытия рынка с понижением около 0,2-0,3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2170 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2160, 2150 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 пунктов. Затем, вероятно, индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - полагает старший аналитик Банка "Образование" Виталий Манжос.