Ожидаем нейтральных колебаний индекса ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent вновь опустились ниже уровня в $55 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе вчерашнего закрытия индекса ММВБ (2174,6 пункта), предполагая, что в условиях невысокой предрождественской активности западных инвесторов этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид"Олег Шагов.