Общий отток ликвидности будет поддерживать спрос на рубли - ИК "Велес Капитал"

"С первых минут торгов в четверг доллар оказался ниже 61 руб., откуда ему так и не удалось выбраться до конца рабочего дня, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К середине дневной сессии американская валюта опускалась до 60,75 руб., несмотря на то, что цена на нефть пребывала в этот период в красной зоне, теряя порядка 50 центов в стоимости. Во второй половине дня доллар перешел к росту на мировых площадках (индекс доллара вновь вернулся на уровень выше 103 пунктов), что позволило американской валюте вернуться на уровень в 61 руб., однако такая ситуация продлилась недолго. Цена на нефть все-таки удержалась выше 54,0 долл. и к концу рабочего дня укрепилась до 54,8 долл., что вновь лишило доллар рубежа в 61 руб.

В понедельник банки проведут окончательные расчеты по НДПИ, акцизам и НДС, однако предварительные платежи пройдут уже в пятницу. Общий отток ликвидности в рамках данного события может достигнуть объема в 700 млрд руб., что будет поддерживать спрос на рублевую ликвидность. Тем не менее, в четверг ставка МБК MosPrime o/n впервые за последнюю неделю скорректировалась, что может свидетельствовать о постепенном снижении напряженности на денежном рынке".