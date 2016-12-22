.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Техническая картина на рынке нефти остается позитивной - ИК "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 декабря 2016 года 17:51
Техническая картина на рынке нефти остается позитивной - ИК "Финам"
"К середине четверга российский фондовый рынок демонстрирует негативную динамику, чему способствует внешний фон, - комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - На рынке энергоносителей преобладают продажи, в результате чего нефть марки Brent потеряла порядка 2% относительно уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию, вплотную подойдя к 54 долларам. В Европе также преобладают продажи, а основные индексы теряют порядка 0,1%. В результате, ко второй половине торгов индексы ММВБ и РТС теряют порядка 1,5%, опустившись до 2178 и 1124 пунктов соответственно. Аутсайдерами торгов выступают Россети и Мечел, падающие на 5,3% и 4,6% соответственно. Лучше рынка торгуются Соллерс и Мосэнерго, рост которых составляет более 1,5%". Также эксперт отметил, что нефть марки Brent, после пробоя сопротивления на уровне 52,5 доллара, смогла продолжить рост и установить новые годовые максимумы чуть ниже 58 долларов за баррель. В дальнейшем наметилась коррекция, перешедшая в консолидацию в районе 55 долларов. При этом, техническая картина продолжает оставаться позитивной. Так, тренд ускорения, выступающий одной из ближайших поддержек, сейчас проходит чуть ниже 52 долларов. Основной же поддержкой для нефти марки Brent служит уровень 52,5 доллара. Тестирование этого уровня с последующим разворотом и возобновлением роста выглядит, по мнению эксперта, вполне логичным развитием текущей картины. Во второй половине торгов основное внимание инвесторов будет уделено блоку макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы третий пересмотр ВВП, данные по заявкам на пособие по безработице, индекс заказов на товары длительного пользования, индексы личных доходов и личных расходов, а также индекс опережающих индикаторов. Статистика способна оказать существенное влияние на настроения инвесторов, что приведет к пересмотру портфелей и направленному движению рынков.
.
22 декабря 2016 года 18:27
"На глобальных сырьевых рынках уже наступило предпраздничное затишье – на всех, кроме рынка природного газа, - комментирует глава аналитики сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на североамериканский газ поднялись на 8% вчера на фоне прогнозов о надвигающемся похолодании в январе.... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:31
"В четверг доллар США продолжил корректироваться против основных валют в условиях тонких торгов, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этом фоне единая валюта снова делала попытки продвинуться к отметке 1.05, но усилий «быков» не хватило на тестирование локального... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:34
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:13
Курс доллар/иена установился на азиатской сессии в пределах 117,39-117,73. Курс евро/доллар находится в диапазоне 1,0422-1,0454. Курс фунт/доллар совершает колебания между уровнями 1,2345-1,2377. Активность на рынке Форекс остается невысокой. Возможно, росту активности будет способствовать... читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:43
мериканские фондовые индексы умеренно снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту. читать дальше
.22 декабря 2016 года 09:02
Нефть пыталась продолжить робкое восхождение, но не сумела удержаться в "плюсе", обосновавшись в районе 55 по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Попыткам роста помешал официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, указавший на прирост... читать дальше
.21 декабря 2016 года 17:27
В будущем году мы будем обращать внимание на те рынки, где пик кризиса пришелся на 2015-2016 гг., а период адаптации уже пройден - УК "Альфа-Капитал"
Рынок с начала недели торгуется в предпраздничном режиме и роста активности в последние рабочие дни этого года ждать уже не стоит, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Американские и европейские инвесторы на следующей неделе будут отмечать рождество, а российские инвесторы не будут... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.