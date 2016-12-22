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22 декабря 2016 года 17:31
В краткосрочной перспективе пара EUR/USD не сможет вернуться выше 1.05 - eToro
"В четверг доллар США продолжил корректироваться против основных валют в условиях тонких торгов, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этом фоне единая валюта снова делала попытки продвинуться к отметке 1.05, но усилий «быков» не хватило на тестирование локального сопротивления в районе 1.0470. А недавно вышедший блок свежей статистики из США ослабил давление на американскую валюту, которая, похоже, готова нивелировать внутридневные потери. Окончательные данные по ВВП отразили рост экономики на 3,5% в годовом эквиваленте при прогнозе в 3,3%. Предыдущий показатель составил 3,2%. Ускорение темпов роста американской экономики подтверждает, что на недавнем заседании Федрезерв принял единственное верное решение, повысив ставку. При этом также стоит отметить рост расходов на личное потребление. Показатель повысился от 1,4% кв/кв до 1,5%, поддерживая оптимистичные ожидания в отношении ускорения инфляции в стране. Тем временем заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств замедлили рост от 0,8% до 0,5%, но оказались выше прогноза в 0,2%". В дальнейшем улучшение фундаментальных показателей обусловит закрепление ожиданий в отношении трех повышений стоимости кредитования в 2017 году. Впрочем, ввиду неопределенности вокруг будущей политики непредсказуемого Трампа, говорить об этом пока рано. К слову, после 20 января, когда состоится инаугурация новоизбранного президента, рынки сместят фокус своего внимания с экономического фронта на политический. Игроки будут внимательно следить за заявлениями и действиями Трампа, который пообещал щедрые фискальные стимулы и снижение налогов для бизнеса. "В краткосрочной перспективе EUR/USD, несмотря на некоторое улучшение настроя, не сможет вернуться выше 1.05, особенно теперь, когда Штаты обнародовали очередной блок благоприятной статистики. Давление на единую валюту сейчас оказывает беспокойство по поводу состояния банковского сектора Европы, где в центре внимания по-прежнему находится старейший банк Италии и мира Monte dei Paschi уже, похоже, не сможет обойтись без поддержки государства", - резюмирует эксперт eToro.
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