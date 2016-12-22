Ренессанс Капитал поднял оценку акций Мосэнерго в 1,5 раза, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,55 рубля до 3,83 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы считаем акции "Мосэнерго" очень привлекательными для покупки, так как ожидаем, что показатели компании в 2017 году будут одними из самых лучших в секторе, а дивиденды - одними из самых привлекательных", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосэнерго", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет 2,41 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("ВТБ Капитал" и БКС дают рекомендацию "продавать").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,12 рубля за штуку.