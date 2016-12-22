Курс евро/доллар вырос на европейской сессии - Forexite

Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на 60 пунктов -до отметки 123.07. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 60 пунктов - до отметки 1.3477. Давление на курс канадского доллара оказывает снижение цен на нефть.