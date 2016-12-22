На предстоящей неделе пара EUR/RUB будет торговаться в диапазоне 63,50-64,50 - Абсолют Банк

"В последнюю неделю уходящего года поддержку российской валюте окажет продолжающийся налоговый период. Однако выплаты по внешнему долгу могут оказать негативное влияние на динамику рубля. На предстоящей неделе пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 60,50-61,50, пара EUR/RUB - в диапазоне 63,50-64,50", - полагает аналитик Абсолют Банка Егор Мусатов.