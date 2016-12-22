В случае закрепления ниже 60,5 USD/RUR может отправиться к 60-59,5 - БКС

"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также налоговый период в РФ. Во второй половине дня на динамику доллара может повлиять макростатистика США: третья оценка ВВП за 3-й кв., данные по заказам на товары длительного пользования, личным доходам и расходам американцев. Сильная статистика будет играть в пользу повышения ставок ФРС в следующем году. В целом новостной фон на данный момент ближе к нейтральному. Пара USD/RUR (TOM) приближается к статической поддержке 60,5. Ближайшее сопротивление по паре – 62. В случае закрепления ниже 60,5 USD/RUR может отправиться к 60-59,5", - указывает эксперт БКС Оксана Холоденко.